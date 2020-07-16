شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن رهانات الحوثيين لاسقاط "مأرب" ومخاوف من تكرار سيناريو سقوط عاصمة الجوف ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية وسياسية، عن سيناريو مخيف لإسقاط محافظة مأرب خلال الأيام القليلة القادمة من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية على غرار ما حدث في عاصمة الجوف "الحزم" .

وأبدت المصادر مخاوفها من تنفيذ المليشيات الحوثية عمليات هجومية متواصلة لإسقاط مأرب بتواطؤ دولي يسهّل اجتياحاً سلساً لمقاتلي الجماعة للمحافظة.

وأكدت المصادر، أن الحكومة الشرعية في أضعف المراحل حيث تعتمد على سياسة الدفاع لا الهجوم في معاركها مع الحوثيين، وذلك بسبب مماطلة مليشيا الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض وتصعيدها ضد الشرعية في المحافظات الجنوبية.

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وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي تكثف هجماتها على محافظة مأرب مستغلة أعمال التمرد المسلح الذي ينفذه المجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية في جنوب البلاد.

وأكدت المصادر، أن المليشيا الحوثية تحاول أن تستفيد بشكل كبير من الانقسام الحاصل بين الشرعية والانتقالي في الجنوب، وأن محاولاتها المتكررة على مأرب قد تمكنها من تحقيق نصر عسكري ميداني خلال الأيام القادمة.

ومنذ أسابيع، تشهد جبهات محافظة مأرب، معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وأسفرت المواجهات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من الحوثيين.