شكرا لبحثكم عن خبر الجيش والأمن يتأهبون لمهرجان كبير وعرض عسكري مهيب بدخول اعتصامهم المفتوح أسبوعه الثالث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تجرى التجهيزات والتحضيرات لإقامة فعالية كبرى جديدة وعرض عسكري مهيب لمنتسبي الجيش والأمن المعتصمين أمام بوابة قيادة التحالف العربي بمدينة الشعب بالعاصمة عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة للشهر الخامس على التوالي.

وافاد مصدر عسكري في قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن أن رئيس الهيئة اللواء الركن صالح علي زنقل وقيادة الهيئة وقيادات مخيمات الاعتصام وبالتنسيق مع دائرة التوجيه المعنوي والإعلام العسكري وأسر الشهداء والجرحى العسكريين والمرأة يجرون الاستعدادات والترتيبات لمهرجان كبير بدخول اعتصامهم المفتوح اسبوعة الثالث على التوالي ، بمشاركة النقابات العمالية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الذين تضامنو مع إخوانهم واباءهم وأبنائهم منتسبي الجيش والأمن المطالبين بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها صرف رواتبهم .

وتشارك في الاحتفال الفرقة الموسيقية العسكرية .

واهابت الهيئة العسكرية ودائرة التوجيه المعنوي والإعلام العسكري بكافة وسائل الإعلام إلى الحضور لتقطية الحدث العسكري الكبير. الذي سيتم فيه تجديد المطالبة لقيادة التحالف العربي بسرعة التدخل لالزام حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بالاستجابة لمطالبهم دون قيد او شرط أو تلاعب وتسييس مطالبهم الحقوقية الواضحة التي تضمنتها المذكرة المقدمة لتحالف في اليوم الأول لتدشين الاعتصام.

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مؤكدين رفضهم للحلول الترقيعية وإنصاف الحلول التي تروج لها هذه الجهات في بياناتها المتضاربة بين الحين والآخر.

وقالوا انهم سيواصلون اعتصامهم السلمي الحضاري المفتوح ولن يبارحون المكان إلا بتلبية مطالبهم الواضحة التي لاتقبل النقاش والجدل والمزايدة .

هذا ويدخل معتصمي الجيش والأمن وأسر الشهداء والجرحى يومهم الثالث عشر فيما تتناقل بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي أنباء عن تحركات من الحكومة ممثلة بالبنك المركزي وقيادة المجلس الانتقالي لمعالجة أكبر قضية حقوقية مشروعة لكن ليس هناك أية توضيحات أو معلومات دقيقة عن قرارات نهائية حاسمة بموعد صرف رواتب العسكريين وآخرها توجيهات صدرت قبل ساعات من رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي بنقل حاويات الأموال إلى البنك المركزي بإشراف قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلا أنه ليس هناك أية مصادر مسؤولة تؤكد ذلك .