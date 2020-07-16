شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين.. مناقشة تنفيذ المشاريع الزراعية الممولة من البنك الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش محافظ أبين أبوبكر حسين، مع مدير مشروع التنمية الريفية علي السعدي اليوم، مشاريع التنمية الزراعية الممولة من البنك الاسلامي بمبلغ يقارب 13 مليون دولار، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتشمل المشاريع، مشروع - سد ثره مع شبكة الري، وشبكة ري سد الرغب، وانشاء حواجز مائية في مديرية رصد، وانشاء سوق مركزي للمحافظة للمنتجات الزراعية. ووجه المحافظ بمتابعة اجراءات التنفيذ حسب الاولويات لعدد 5 مشاريع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبين.. مناقشة تنفيذ المشاريع الزراعية الممولة من البنك الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.