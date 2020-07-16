شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع دفعة جديدة من المساعدات الصينية في 5 مديريات بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 جرت في محافظة شبوة، اليوم، عملية توزيع دفعة جديدة من المساعدات الصينية عبر جمعية التكافل الإنساني، وتشمل ألفين كيس أرز مخصصة للأسر المهمشة في خمس من مديريات شبوة هي عتق وحبان ونصاب وميفعة ومرخة السفلى.

وأشاد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، بتواصل المساعدات الصينية للمحتاجين في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كما أشاد بجهود جمعية التكافل في إيصال المساعدات لمستحقيها في شبوة.

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