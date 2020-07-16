وزير الإدارة المحلية يشيد بجهود الكويت في مساندة اليمن اغاثيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بمواقف الكويت الإنسانية في إغاثة الشعب اليمني في كافة المجالات، وذلك بصورة مباشرة أو من خلال الهيئات والجهات الإغاثية الكويتية المانحة، منوهاً بدعم جمعية الرحمة الكويتية في تمويل بناء مدينة سكنية للنازحين في الخوخة بمحافظة الحديدة.



وأوضح فتح، أن الدعم الكويتي لليمن سواء من خلال تمويل المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع باليمن، او من خلال ما تقوم به جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية وكافة الجهات المانحة الكويتية من مشاريع وبرامج اغاثية وتنموية في معظم المحافظات، ساهمت الى حد كبير في تلبية متطلبات المواطنين.. لافتاً الى أن المشاريع الكويتية شملت معظم المجالات المرتبطة بحياة المواطنين وسبل عيشهم في معظم المحافظات وأن الجهود محل تقدير وترحيب من الحكومة والشعب اليمني.

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وأشار الى دور الهيئات الاغاثية الكويتية ومكتب تنسيق المساعدات الاغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون لليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وكافة المانحين في تحسين الوضع الإنساني في اليمن، والحيلولة دون انزلاق اليمن الي مرحلة الحاجات الشديدة من العملية الاغاثية.

واكد ان المشاريع الكويتية أسهمت في حل كثير من الاحتياجات الصحية والإنسانية حيث نفذت الإغاثة الكويتية مشاريع مرتبطة بالمياه وتوفير مصنعي اكسجين ودعم الجرحى وتوفير الادوية من خلال صندوق اعانة الجرحى ودعم اليمن بالادوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات.