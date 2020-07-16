شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020 وهي كالتالي :

محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً بوكلاء المحافظة بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/490582/ مليشيا الحوثي تستهدف مزارع وقرى في جنوب وشرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490592 مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في البقع بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/490594/ إصابة ثلاثة حوثيين بنيران القوات المشتركة في التحيتا جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490597/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة https://www.elyamnelaraby.com/490621/ Advertisements مارتن غريفيث: الهجوم على مأرب سيقوض احتمالات السلام https://www.elyamnelaraby.com/490629 أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين العاطفي مع عدد من الخبراء الإيرانيين https://www.elyamnelaraby.com/490633/ مصر تحذر من اكبر كارثة بيئية في العالم في حال انهيار خزان "صافر" قبالة سواحل الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490650/ قلق أممي من تزايد مخاطر ناقلة النفط صافر بسبب تعنت الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/490653/ تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي حضرموت وشبوة https://www.elyamnelaraby.com/490654/ مشرف حوثي يعتدي على مستشفى ويختطف مديره وموظفين https://www.elyamnelaraby.com/490659/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.