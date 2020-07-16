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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..انتشار مفاجيء ومكثف لقوات أمنية مدججة في شوارع " طهران " وعدة مدن إيرانية .. ماذا يحدث ؟





نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت اليوم الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة معارضة للحكومة في مدينة بهبهان غرب البلاد. ونقلت الوكالة عن أحد شهود العيان قولهم، إن اشتباكات اندلعت في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية أنباء عن انتشار أمني مكثف في العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى. وفي وقت سابق من اليوم، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر متظاهرين في بهبهان وهم يرددون شعارات سياسية مثل "لا غزة لا لبنان روحي فداء إيران"، و "الإيراني يموت ولا يقبل الذل". وجاءت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى التظاهر في مختلف مدن البلاد احتجاجا على حكم بالإعدام صدر بحق ثلاثة من قادة مظاهرات نوفمبر الماضي. واعتقل الحرس الثوري الإيراني اليوم عددا من الأشخاص الذين أطلقوا دعوات للتظاهر في مدينة مشهد، بدعوى أن هؤلاء على صلة بـ"قنوات أجنبية معارضة". المصدر: رويترز + RT





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