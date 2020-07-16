شكرا لقرائتكم خبر عن متوفرة في اليمن.. فاكهة تدمر الكوليسترول وبشرى سارة للمصابين بالسكر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت واحدة من أهم خبراء التغذية في العالم أن فاكهة الافوكادو تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.
وأكدت الخبيرة الروسية أولغا إيفينسكايا، وهي مؤلفة لعدد من الكتب في مجال الطبخ والتغذية الصحية،أنه لا يمكن لأي مادة غذائية أخرى أن تقارن بالافوكادو. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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ونقلت وكالة نوفوسيتي الروسية الى اوردت الخبر عن أولغا قولها “إن كمية المواد المفيدة فيه كثيرة جدا، أهمها هي الأحماض الدهنية غير المشبعة، الضرورية للجسم والقلب. كما أن عنصر البوتاسيوم في الأفوكادو أعلى مما في الموز”.
وتطلق إيفينسكايا على الأفوكادو اسم “كوكتيل الصحة”، الحقيقي لأنه يحتوي على المغنيسيوم والقليل من الصوديوم، ما يجعله أكثر فائدة لصحة القلب.
وبحسب الخبر الذي نشرته الوكالة اليوم تؤكد إيفينسكايا، على أن لب الأفوكادو مضاد للحساسية، لذلك يمكن أن يتناوله الأطفال دون السنة أيضا . وعلاوة على هذا تساعد المواد الموجودة في الأفوكادو على تخفيض الوزن.
وتقول “الدهون الموجودة في الأفوكادو تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول “الضار”. مع العلم أن الأفوكادو نفسه، لا يحتوي على الكوليسترول”.
المجلة الطبية
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