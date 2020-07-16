منسقة الأمم المتحدة في اليمن: غارات التحالف “مروّعة” واستهدفت النساء والاطفال في الجوف وحجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن، يوم الأربعاء في محافظة الجوف، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا بـ “المروعة”.

وذكر بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “تشير التقارير الميدانية الأولية إلى أن الغارات السعودية قتلت في 15 يوليو 11 مدنياً على الأقل، بينهم عدة أطفال ونساء ، وجرحت ما لا يقل عن 5 أطفال وامرأة في منطقة المزاريق شرق مدينة حزم في الجوف شمال اليمن”.

وأضاف البيان “من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى ولكن لم يتم التحقق منها بعد.

وأصيب الجرحى بجروح بالغة حتى تم نقلهم إلى المستشفى في صنعاء لتلقي العلاج”.

ونسب البيان إلى غراندي القول “للمرة الثانية هذا الأسبوع ، قتلت وجُرحت النساء والأطفال بشكل عشوائي في هجوم جوي”، مشيرة إلى أن هذا ثانى هجوم خلال ثلاثة أيام يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بعد الغارة الجوية في محافظة حجة.

وأضافت “ما نراه هو أمر مروع”.

الجدير بالذكر أن الغارات السعودية على المدنين زادت بشكل ملحوظ عقب قيام الامين العام للأمم المتحدة باستبعاد التحالف من القائمة السوداء لقتل الاطفال.