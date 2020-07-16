قيادي في أنصار الله يؤكد قدرة اليمن على قلب الطاولة على العدو الإسرائيلي من أجل فلسطين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد رئيس الملف الفلسطيني في أنصار الله حسن الحمران ، اليوم الخميس، أن هناك تنسيق وتواصل مستمر مع حركات المقاومة الفلسطينية ستظهر نتائجه قريبًا.

وأكد الحمران لقناة المسيرة أن الشعب اليمني يعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ويدرك أن العدوان على اليمن هو من نتائج وجود الكيان الغاصب في منطقتنا.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرة خطيرة تحاك منذ فترة، وهي اليوم في مرحلة مفصلية.. مؤكدا أن لدينا استعداد كامل للتعاون والانطلاق في أي خيارات قد تتخذها القيادة فيما يخص القضية الفلسطينية، مضيفا” اليمن لديه الكثير من الإمكانيات والقدرات التي ستقلب الطاولة على العدو الإسرائيلي وأدواته في المنطقة.

ولفت إلى أن المبادرة الخاصة بأسرى حماس في السعودية لا زالت تراوح مكانها، والسعوديون لم يتفاعلوا معها.. مشيرا إلى أن مبادرة السيد عبدالملك صادقة وحشرت النظام السعودي في زاوية ضيقة، وهم يشعرون بانزعاج كبير منها.

وقد عقد اليوم لقاء موسع للمكونات والأحزاب والقوى السياسية اليمنية وبحضور ممثلي القوى الفلسطينية في اليمن تحت عنوان” القضية الفلسطينية بين الضم والتطبيع”.

وأكد بيان اللقاء وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة لاستعادة فلسطين، مدينا ورافضا كل أشكال التطبيع والتعاون مع الكيان الغاصب، مشددا على أن التطبيع مع العدو الصهيوني ضمن الولاء المحرم شرعا.