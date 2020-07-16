قوى العدوان في الحديدة ترتكب 115 خرقاً خلال 24 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 115 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات تحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر ومدينة الحديدة والفازة وحيس والجبلية والتحيتا .

وأشار إلى تسجيل 26 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 92 صاروخاً وقذيفة و 79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.