شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون عودة أول مستشفى حدده كحجر صحي لرعاية واستقبال مرضى كورونا إلى عمله السابق في جميع أقسامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مدير عام مستشفى زايد للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة الدكتور محمد جحاف أن كافة أقسام المستشفى ستعاود تقديم خدماتها الطبية المجانية في مجالات الطوارئ التوليدية، الولادة الطبيعية، العمليات القيصرية، عناية ورقود النساء، الشفط الآمن، المشورة، سوء التغذية الحاد، رقود وعناية الأطفال بالإضافة إلى قسم الدفتيريا والعيادات الخارجية.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمستشفى وتخصيص مبنى منفصل لمركز العزل الوبائي لمعالجة كورونا والحالات الوبائية، بعيداً عن المبنى الرئيسي للأمومة والطفولة وتقديم الخدمات الطبية بشكل آمن وفق المقاييس والمعايير المعتمدة دولياً.

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وأكد رفع وتيرة الاستعدادات والتجهيزات بكافة الأقسام وللكادر الطبي بالمستشفى وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية من الأطفال والنساء.

وثمن الدكتور جحاف جهود وزارة الصحة في إعادة افتتاح مستشفى زايد لاستقبال الحالات المرضية باعتباره ثاني أكبر مستشفى للأمومة والطفولة في اليمن خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.