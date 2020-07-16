شكرا لمتابعة خبر عن تصاعد الخلاف بين حراس الجمهورية وقبائل الصبيحة .. اعلام طارق صالح ينشر قائمة بأسماء جنوده المختطفين لدى القبائل ويتوعدهم بعقاب قاسي والأخيرة ترد وتهدد طارق بخيارات حاسمة ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هددت قبائل الصبيحة قوات طارق عفاش بإتخاذ خطوات تصعيدية موجعة في حال رفضه الإفراج عن المواطنين الذين تم إختطافهم في الساحل.

وقالت مصادرلــ’’سمابرس‘‘ أن القبائل لديها خيارات أخرى كونها تسيطر على إمتداد الساحل ، مؤكدة أن زوارق قوات ما تعرف ’’بألوية حراس الجمهورية‘‘ في مرمى القبائل على إمتداد الساحل وفي أي وقت.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

Advertisements

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واضافت المصادر بان قبائل الصبيحة قد إعتقلت ثمانيه جنود من قوات ’’طارق عفاش‘‘ ردا على اعتقال ألوية حراس الجمهورية إثنين من أبناء القبائل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لطارق عفاش ، قد نشرت في وقت سابق أسماء الجنود المختطفين لدى قبائل الصبيحة مع اسماء محافظاتهم وهم:

1-يحيى علي مقدام. المحويت

2-رسام العجل. صنعاء

3-محمد حمله اب

4-حميد حمله اب

5-احمد العجل صنعاء

6-يحيى الخطاف تعز

7-احمد طاشل. صنعاء

8-احمد الصياد صنعاء