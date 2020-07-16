شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الأمن الدولي .. يحذّر من خطر تفكك أو انفجار ناقلة النفط صافر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر تفكك أو انفجار ناقلة النفط ’’صافر‘‘ لاالمهددة بالغرق أو الانفجار جنوبي البحر الأحمر، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.

وتحمل الناقلة صافر 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

Advertisements

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك -في اجتماع لمجلس الأمن لبحث المسألة- إنه في يوم 27 مايو/أيار الماضي، بدأت المياه تتسرب إلى غرفة المحركات في الناقلة، مما ينذر باحتمال حدوث تلفيات ضخمة.

وقال لوكوك إن الخطر الذي تمثله صافر ليس مجرد خطر بيئي، رغم أن الخطر البيئي سيكون مروعا، لكنها تمثل أيضا خطرا مباشرا وقويا على سلامة وربما على حياة ملايين اليمنيين.

وفي حين تمكن غواصو شركة صافر من إيقاف التسرب، حذر لوكوك من أن "من المستحيل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن أن تصمد فيها الناقلة.

وأضاف صافر تحمل 1.1 مليون برميل من النفط، وهذا يزيد 4 مرات تقريبا على كمية النفط التي تسربت في كارثة إكسون فالديز.. تلك الكارثة التي لا يزال العالم يتحدث عنها بعد 30 عاما.

وكان لوكوك قد تحدث عن أزمة الناقلة خلال إفادات شهرية عن اليمن أمام مجلس الأمن منذ أكثر من عام.

لكنّ الجلسة التي عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو بدعوة من بريطانيا، وأبدى خلالها مسؤولون أمميون خشيتهم من حصول ’’سيناريو كارثي‘‘ إذا ما تسرّب النفط من الناقلة المتهالكة إلى البحر، لم يتم خلالها تحديد موعد لعملية تفقّد السفينة التي من المفترض أن يقوم بها فريق خبراء دوليين، تمهيدا لإفراغها من حمولتها التي يقدّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار.