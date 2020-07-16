شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي أنيس منصور .. يعتذر عن تبرير غارات التحالف على المدنيين ويعلن استعداده لـ ’’المحاكمة‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب عن الصحفي والملحق الإعلامي السابق لدى السفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور ، عن اعتذاره لأسر الضحايا اليمنيين الذين طالتهم غارات التحالف ، معلنًا استعداده للمحاكمة.

وقال منصور في منشور رصده ’’سمابرس‘‘على صفحته بموقع فيسبوك : أعتذر لكل اسر الضحايا في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين الذي استشهدوا بطيران تحالف الشر (الامارات والسعودية).

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وتابع: لقد قضيت أربع سنوات في الرياض نغالط الراي العام اعلاميا للتحليل في القنوات ان قصف التحالف استهدف مخازن سلاح حوثية وقيادات ايرانية واتضح كله كذب لم يقتل اي ايراني فالضحايا مدنيين ومؤسسات خدمية وتنموية وجسور ومزارع ومدارس.

واضاف : كنا فريق اعلامي يمني عقب كل غارة نطلع نعمل تبريرات ومعلومات حسب ما يصل لنا من قسم الإعلام في اللجنة الخاصة السعودية لا نعرف شي عن الواقع والميدان الا ما يرسل لنا وتبين انها افتراءات واكاذيب ، على حد قوله.

وختم منصور معللاً: لهذا انا أعلن اعتذاري وتأسفي فان لم يقبل الاعتذار فانا مستعد للمحاكمة والقانون.