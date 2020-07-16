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كتب امير فتحي في الخميس 16 يوليو 2020 10:50 مساءً - عاجـل : الملك سلمان يفرح كل النساء السعوديات بقرار سار قبل قليل .. وفرحة كبرى تعمم مدن المملكة .. شاهد

أعلنت دولة المملكة العربية السعودية اليوم عن صدور قرار بتعيين آمال المعلمي سفيرة للمملكة في النرويج، بعدما لفتت أنظار قادة الحوار والثقافة والحضارة العالمية في العاصمة النمساوية.

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وأشاد أكاديميون وإعلاميون سعوديون في هيئة حقوق الإنسان ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالإنجاز الكبير الذي تواصل المرأة السعودية تحقيقه.

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امال المعليمي

وتولت آمال المعلمي، العديد من المناصب خلال مسيرتها العملية التي امتدت على مدى 20 عامًا في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب.

كما حصلت على العديد من المناصب؛ حيث شغلت منصب مدير عام للمنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان، وتولت سابقًا منصب مساعد الأمين العام لمركز الحوار الوطني، وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي.

وحصلت آمال المعلمي على زمالة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد ببريطانيا، وتولت تقديم عدة دراسات في المجالات الاجتماعية، كما شاركت في مؤتمرات محلية ودولية تخصُّ الشباب والمجتمع.

كما تولت منصب مستشارة في التلفزيون السعودي، وتشغل حاليًّا إدارة الفرع النسوي في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهي عضو في عدد من الجمعيات الخيرية واللجان المحلية، من أهمها عضو اللجنة البلدية للإشراف على الانتخابات البلدية لعام 2016.

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