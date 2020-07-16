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كتب امير فتحي في الخميس 16 يوليو 2020 10:50 مساءً - جميلة مسلسل ”باب الحارة“ تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .. شاهد (فيديو)

شاركت النجمة السورية، كندة حنا متابعيها على الإنستغرام، فيديو وثقت من خلاله قيامها بحركة رياضية صعبة، وظهرت برفقة مدربها وهي تفتح ساقيها وتؤدى حركة (grand ecart). 32378787 Advertisements متابعو كندة، اعجبوا برشاقتها، ومثابرتها الدائمة للحصول على جسم رياضي متناسق. 32378787 32378787

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