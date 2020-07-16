شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة هيفاء وهبي في ظهور جديد وفاضح ..ارتدت ملابس مثيرة وكشفت عن المنطقة المثيرة في جسدها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي في انستجرام عدة مقاطع فيديو وصور من خلال خاصية الستوري في حسابها ظهرت فيها للجمهور تمارس رياضة الغطس والسباحة في احدى المسابح المغلقة كما شاركتهم صورة لها من الجيم الذي تمارس فيه الرياضة الصباحية للحفاظ على لياقة جسمها وجمالها الأخاذ

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وظهرت وهبي بسروال أزرق اللون مخصص للرياضة وبلوز قصير من نفس اللون كشفت فيه عن بطنها للجمهور وأسدلت وهبي شعرها على أكتافها واضعة الهيدفون السماعات الرأسية على أذنيها

وانهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صور هيفاء وهبي حيث أثنى الجمهور على جمالها ورشاقة جسمها رغم تقدمها في العمر كما تمنى المتابعون لوهبي استرداد أموالها المسروقة من قبل رجل أعمالها السابق المصري محمد وزيري

والجدير بالذكر ان وهبي غابت عن الموسم الرمضاني السابق 2020 بسبب تأجيل عرض مسلسلها المقرر أسود فاتح رفقة معتصم النهار كما تأجل عرض فيلمها أشباح أوروبا رفقة أحمد الفيشاوي

ويشار الى ان وهبي كذبت شائعات زواجها العرفي من الوزيري بعد توعده بتقديم وثائق تثبت صحة ادعائاته في المحاكم المصرية وتوعدته بالقصاص بتهمة التشهير والسرقة

كما شاركت وهبي اليسا فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي صورتها اليسا رفقة وهبي وعدد من المتابعين وحملت اسم هنغني كمان وكمان