شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كأنها حورية من الجنة : فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فلم يستطع راغب علامة تمالك نفسه امام جمالها وارتكب فضيحة مدوية على المسرح ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت المتسابقة المغربية الشابة دعاء لحياوي اعجاب لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي تبثه قناة MBC .

وادت المتسابقة المغربية اغنية انجليزية بطريقة مذهلة جدا ، وهو ما دفع اعضاء لجنة التحكيم بالدوران نحوها ،باستثناء الفنان محمد حماقي الذي ندم بعد انتهاء اغنية المتسابقه المغربية.

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والى جانب الاداء المتميز للاغنية الانجليزية فقد كان جمال المتسابقة دعاء طاغي على المسرح ومحل اعجاب لجنة التحكيم .

ونشرت منصة MBC على اليوتيوب فيديو للاغنية المتسابقة المغربية دعاء لحياوي ، التي تغزل بها الفنان راغب علامة بطريقة محرجة ، وصعد الى المسرح للسلام عليها ، قائلا " شوفتك اتلخبط " ، وعند عودته للمسرح قال انه ترك قلبه عندها .

اما الفنان محمد حماقي فقد صعد هو الاخر للمسرح واهدى المتسابقة دعاء وردة حمراء كتعبيرا عن اعجابه بها ،بينما اكتفت الفنانة احلام والفنانة سمير سعيد بالضحك والتصفيق .



يشار إلى أن هذا هو الموسم الخامس لبرنامج The Voice الذي تبثة قناة MBC ، وقضاة البرنامج لهذا الموسم هم الفنانيين راغب علامة ومحمد حماقي ، واحلام ، وسميرة سعيد .