شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كأنها حورية من الجنة : فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فلم يستطع راغب علامة تمالك نفسه امام جمالها وارتكب فضيحة مدوية على المسرح ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت المتسابقة المغربية الشابة دعاء لحياوي اعجاب لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي تبثه قناة MBC .
وادت المتسابقة المغربية اغنية انجليزية بطريقة مذهلة جدا ، وهو ما دفع اعضاء لجنة التحكيم بالدوران نحوها ،باستثناء الفنان محمد حماقي الذي ندم بعد انتهاء اغنية المتسابقه المغربية.
------------------------------
شاهد آخر الأخبار الساخنة :
• كأنها حورية من الجنة : فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فلم يستطع راغب علامة تمالك نفسه امام جمالها وارتكب فضيحة مدوية على المسرح ..شاهد الفيديو
• شاهد من هي الفتاة الجميلة التي اختارها محمد بن سلمان لحراسته ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت بجمالها الجميع .."صور"
• السعودية : الاعلان عن حدث مفاجئ شهدته الكعبة المشرفة قبل ساعات ..لم يكن يتخيله أحد ..شاهد
• الكويتية روان بنت الحسين تكشف المستور وتكشف سبب انفصالها عن زوجها ..فضيحة جنسية ليس لها مثيل ، وصور اباحية تهز الوطن العربي ..شاهد
• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد
• فضيحة جنسية لفتاة سعودية عمرها 13 سنة فقط .. والمفاجأة في موقف أهلها ..شاهد فيديو صادم وغير متوقع
• في الامارات : مواطن ينتقم من خطيبته بطريقة مروعة لانها تزوجت غيره وحملت منه ..ردة فعله لم تكن متوقعة ..شاهد
• فضيحة جنسية تهز الكويت .. ممارسة جماعية للفاحشة في اماكن لم يتخيلها بشر ..والنهاية كارثية ومرعبة .. شاهد
• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد
-----------------------
والى جانب الاداء المتميز للاغنية الانجليزية فقد كان جمال المتسابقة دعاء طاغي على المسرح ومحل اعجاب لجنة التحكيم .
ونشرت منصة MBC على اليوتيوب فيديو للاغنية المتسابقة المغربية دعاء لحياوي ، التي تغزل بها الفنان راغب علامة بطريقة محرجة ، وصعد الى المسرح للسلام عليها ، قائلا " شوفتك اتلخبط " ، وعند عودته للمسرح قال انه ترك قلبه عندها .
اما الفنان محمد حماقي فقد صعد هو الاخر للمسرح واهدى المتسابقة دعاء وردة حمراء كتعبيرا عن اعجابه بها ،بينما اكتفت الفنانة احلام والفنانة سمير سعيد بالضحك والتصفيق .
يشار إلى أن هذا هو الموسم الخامس لبرنامج The Voice الذي تبثة قناة MBC ، وقضاة البرنامج لهذا الموسم هم الفنانيين راغب علامة ومحمد حماقي ، واحلام ، وسميرة سعيد .
كانت هذه تفاصيل خبر كأنها حورية من الجنة : فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فلم يستطع راغب علامة تمالك نفسه امام جمالها وارتكب فضيحة مدوية على المسرح ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.