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صنعاء - ياسمين الخيامي - فلكي شهير يحذر من منخفض جوي جديد يضرب اليمن خلال ساعات.. تفاصيل

حذر الفلكي اليمني جميل الحاج من منخفض جوي جديد قادم على اليمن سيبدأ من يوم غدا الجمعة. وقال الحاج في تغريده على حسابه في تويتر أن المنخفض يدخل عمان من شمال شرق مصيرة وينحرف غربا ثم يدخل اليمن ليلة السبت من محافظة المهرة ويواصل تحركه غربا داخل الأراضي اليمنية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية ذكر في نشرته الجوية أنه يتوقع هطول أمطار على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية وصولاً إلى المناطق المحاذية لها. وأشار المركز إلى أجواء مغبرة نسبياً على المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية وأجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خصوصاً الشمالية الغربية مع تحسن تدريجي وملحوظ في مدى الرؤية الأفقية .

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وردنا الان : فلكي شهير يحذر من منخفض جوي جديد يضرب اليمن خلال ساعات.. تفاصيل

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وأفاد المركز باستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على أجزاء واسعة من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية مع نشاط للرياح السطحية يعمل على إثارة الغبار على مناطق واسعة من البلاد وارتفاع الموج على المسطحات المائية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وخاصة سائقي المركبات إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبيلة أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المواطنين في المناطق المتأثرة بالعوالق الترابية وخاصة من لديهم أمراض صدرية وكذلك سائقي المركبات من التدني في الرؤية الأفقية بسبب الغبار .