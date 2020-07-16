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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليس الميسري ولا الجبواني..اشجع وزير في الشرعية يصفع الرئيس هادي ويوجه اتهام خطير للسعودية ويجعل عبد الملك الحوثي يرقص فرحا..لن تصدق ما قاله الوزير

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