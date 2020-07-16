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صنعاء - ياسمين الخيامي - في مهمة طارئه ... "جباري" يغادر مأرب ويتجه إلى عُمان للقاء محمد عبدالسلام ومصادر تكشف أهداف وأسباب الزيارة؟!.. (تفاصيل حصرية)

كشف مصدر حكومي يمني، عن مغادرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني في حكومة هادي عبد العزيز جباري للأراضي اليمنية متجها إلى مسقط من أجل لقاء مسؤولين حوثيين بشكل غير معلن.

وقال المصدر، إن من المقرر أن يلتقي جباري مع الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط.

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وأوضح أن زيارة تأتي من قبيل التفاوض مع الحوثيين حول تشكيل تكتل وطني في مواجهة التحالف، والتوافق حول آلية من أجل وقف تصعيد الحوثيين وتقدمهم نحو مأرب.

الشاهد برس

وذكرت مصادر إعلامية أن جباري، وصل اليوم الخميس، إلى شبوة قادماً من مدينة مأرب، التي وصلها قبل أيام التقاء بن عزيو قبل مواصلة سفره باتجاه سلطنة عمان .