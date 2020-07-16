شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير جدا:وزراة الدفاع الامريكية تهز عرش عبد الملك الحوثي وترعب مهدي المشاط وتقدم للجنرال الاحمر هدية لا تقدر بثمن.. لن تصدق ماهي الهدية الامريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا:وزراة الدفاع الامريكية تهز عرش عبد الملك الحوثي وترعب مهدي المشاط وتقدم للجنرال الاحمر هدية لا تقدر بثمن.. لن تصدق ماهي الهدية الامريكية

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