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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان.. أنباء عن مصرع وزير دفاع الحوثيين مع عدد من قيادات الجماعة وسط تكتم حوثي شديد..(اسماء وتفاصيل)

كشفت مصادر مطلعة مصرع وزير الدفاع في حكومة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، اللواء محمد العاطفي، مع عدد من القيادات الحوثية في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لهم في محافظة الجوف شرقي اليمن. وأكد المصدر، أن المليشيا الحوثية تتكتم على خبر مصرع ” العاطفي” وعدد من القيادات الحوثية لكونها ترتب لإعلان مغاير عن الحقيقية التي استهدفه طيران التحالف العربي، غير أننا لم نستطع التأكد من مصدر مستقل. =========================================================== جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : فلكي شهير يحذر من منخفض جوي جديد يضرب اليمن خلال ساعات.. تفاصيل تشريح جثماني عروسين للكشف عن سبب الوفاة بعد ساعات من ليلة الزفاف:.. وحينما ظهرت النتيجة كانت الصدمة.. شاهد السلطات السعودية تباغت كافة المقيمين وتمنح هذه الفئة اقامة مجانية دائمة والاعفاء من اي رسوم أسد يفترس "فيل" بعدما نصب له كمينا مع لبؤة.. شاهد كيف انطرح الفيل أرضًا وكيف انقض عليه الأسد واللبؤة بسرعة كبيرة!..شاهد(فيديو) عريس يقتل عروسته "ليلة الدخلة":.. وحينما كسر أهلها باب الشقة وجدوا العريس بجانب جثتها يفعل هذا الأمر الصادم! شاهد.. مذيعة الجزيرة "علا الفارس" تنفجر غضبًا فوق يخت فاخر والآيسكريم في يدها: لا تشربون حليب سعودي لهذا السبب!.. صور شاهد.. تشريح جثث متوفين بفيروس كورونا يكشف عن "مفاجأة صادمة" أدهشت الأطباء.. تفاصيل Advertisements شاهد.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة في ظروف غامضة.. وعند الفحص كانت الصدمة كبيرة!.. شاهد من تكون؟.. (صورة) أسد يصطاد رَجُل بسرعة خاطفة.. وحينما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأسًا على عقب وأصبح الاسد هو الضحية!.. شاهد اعترافات جريئة لـ"3" فتيات شابة انتقمن من والدهن بطريقة لا تخطر على بال بعدما مارس معهن أفعال صادمة لسنوات!.. (شاهد) عروس تنتحر برمي نفسها من النافذة بعد ليلة كاملة من الوجع والآلام بجانب عريسها.. وما فعله بها لا يخطر على بال! (تفاصيل صادمة) مذيعة MBC تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. وما حدث لها صدم الجميع (فيديو مؤثر) أسد مفترس يهاجم رجل في الغابة وعندما اوشك على افتراسه قام الرجل بحركة لا تخطر على البال فانقلبت الأمور رأساً على عقب .. فيديو مروع ’’ياسمين صبري’’ تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن زواجها الاول قبل رجل الاعمال ‘‘ابو هشيمة’’ .. وتكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها وحملها منه ‘‘لابنتها الاولى‘‘ .. ’’فيديو‘‘ الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين .. حول هطول متوقع لأمطار غزيرة وشديدة في تسعة محافظات خلال الساعات القادمة مفاجأة مدوية لجميع محبيها ..‘‘دلال عبدالعزيز‘‘ تطرد الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ من امام منزلها في أخر لقاء بينهم قبل وفاتها .. ولهذا السبب ومحمد العاطفي أشرف مع خبراء إيرانيين على تدريب ميليشيا حوثية على تكنولوجيا الصواريخ، بما فيها الباليستية سواء المنهوبة من مخازن الجيش اليمني، أو تلك الجديدة المهربة من إيران. ويحل العاطفي في المرتبة السابعة على قائمة الـ40 إرهابياً حوثياً التي أعلنتها السعودية، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده. وتثير سيرة الرجل الذي يُطلق عليه كثيرون “الصاروخي” نظراً لتخصصه وخبرته في مجال الصواريخ، كثيراً من التساؤلات عن سر تحوله المفاجئ من قائد عسكري محترف، إلى عضو فعّال ضمن جماعة الحوثي الطائفية عقب اقتحامهم صنعاء، واختياره “وزيراً للدفاع”.

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