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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل .. مسؤول حكومي في الشرعية يفجر مفاجأة كبيرة ويحذر من التغيرات العسكرية في تعز… وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة مع قوات طارق عفاش؟

حذر البرلماني اليمني في الحكمومة الشرعية المعترف بها “محمد ناصر الحزمي” من محاولة جر محافظة تعز الى مربع الإنزلاق الذي حصل في الجنوب. وقال الحزمي في تغريدة له على حسابه في موقع التدوين المصغر، تويتر ، “لن يتم السماح بتكرار نسخة عدن وتنفيذها في تعز، في إشارة منه إلى الإنقلاب الذي نفذته مليشيا الإمارت على الحكومة الشرعية بقيادة الإنتقالي. =========================================================== جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : فلكي شهير يحذر من منخفض جوي جديد يضرب اليمن خلال ساعات.. تفاصيل تشريح جثماني عروسين للكشف عن سبب الوفاة بعد ساعات من ليلة الزفاف:.. وحينما ظهرت النتيجة كانت الصدمة.. شاهد السلطات السعودية تباغت كافة المقيمين وتمنح هذه الفئة اقامة مجانية دائمة والاعفاء من اي رسوم أسد يفترس "فيل" بعدما نصب له كمينا مع لبؤة.. شاهد كيف انطرح الفيل أرضًا وكيف انقض عليه الأسد واللبؤة بسرعة كبيرة!..شاهد(فيديو) عريس يقتل عروسته "ليلة الدخلة":.. وحينما كسر أهلها باب الشقة وجدوا العريس بجانب جثتها يفعل هذا الأمر الصادم! شاهد.. مذيعة الجزيرة "علا الفارس" تنفجر غضبًا فوق يخت فاخر والآيسكريم في يدها: لا تشربون حليب سعودي لهذا السبب!.. صور شاهد.. تشريح جثث متوفين بفيروس كورونا يكشف عن "مفاجأة صادمة" أدهشت الأطباء.. تفاصيل شاهد.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة في ظروف غامضة.. وعند الفحص كانت الصدمة كبيرة!.. شاهد من تكون؟.. (صورة) Advertisements أسد يصطاد رَجُل بسرعة خاطفة.. وحينما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأسًا على عقب وأصبح الاسد هو الضحية!.. شاهد اعترافات جريئة لـ"3" فتيات شابة انتقمن من والدهن بطريقة لا تخطر على بال بعدما مارس معهن أفعال صادمة لسنوات!.. (شاهد) عروس تنتحر برمي نفسها من النافذة بعد ليلة كاملة من الوجع والآلام بجانب عريسها.. وما فعله بها لا يخطر على بال! (تفاصيل صادمة) مذيعة MBC تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. وما حدث لها صدم الجميع (فيديو مؤثر) أسد مفترس يهاجم رجل في الغابة وعندما اوشك على افتراسه قام الرجل بحركة لا تخطر على البال فانقلبت الأمور رأساً على عقب .. فيديو مروع ’’ياسمين صبري’’ تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن زواجها الاول قبل رجل الاعمال ‘‘ابو هشيمة’’ .. وتكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها وحملها منه ‘‘لابنتها الاولى‘‘ .. ’’فيديو‘‘ الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين .. حول هطول متوقع لأمطار غزيرة وشديدة في تسعة محافظات خلال الساعات القادمة مفاجأة مدوية لجميع محبيها ..‘‘دلال عبدالعزيز‘‘ تطرد الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ من امام منزلها في أخر لقاء بينهم قبل وفاتها .. ولهذا السبب مؤكداً في الوقت ذاته أن محاولة مليشيا الإمارت جر المحافظة الى مربع ماحصل في عدن لن يتم السماح بحصوله مهما كلف الثمن ، مشيرا إلى أن عدن نموذج يكفي لأن يقف الجميع ضد تكرار نسختها. كما أشار ،الحزمي ، وهو عضوا برلماني في مجلس النواب في الحكومة المعترف بها إلى أن طلب تعيين مسؤوليين عسكرين وقادة لتعز على مقاس ماحصل في عدن أمراً مرفوضاً وسيقابل بإستخدام القوة. ومن ناحية تدمير الوحدة اليمنية والتآمر عليها قال الحزمي: أن المؤامرات الرامية لتحويل محافظة تعز الى عدن ثانية يجب أن يقف الجميع ضده ، حتى لا يصحوا الجميع وقد تم استبدال علم الجمهورية اليمنية بعلم آخر. وكانت الإمارات قد وجهت مليشياتها في الساحل الغربي بتعيين قيادات جديدة لقيادة اللواء 35مدرع ، رافضة تعيين العقيد ،عبدالرحمن الشمساني ، الذي تم تعيينه بقرار جمهوري من الرئاسة اليمنية. وإعترضت قيادات الوية ما يسمى “حراس الجمهورية” قرارات الرئاسة اليمنية ، معلنةً الحرب على الشرعية في منطقة التربة والحجرية ، ومحاولة السيطرة على المناطق المتاخمة للساحل الغربي وتسليمها للإمارت.

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