شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه للمواطنين بالإبتعاد عن هذه الأماكن بأقصى سرعة وهذا ماسيحدث بعد ساعات في اليمن. (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تنبيه للمواطنين بالإبتعاد عن هذه الأماكن بأقصى سرعة وهذا ماسيحدث بعد ساعات في اليمن. (تفاصيل)

دعا المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة. ونبه المركز في نشرته الجوية، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والشرقية وغرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج. =========================================================== جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : فلكي شهير يحذر من منخفض جوي جديد يضرب اليمن خلال ساعات.. تفاصيل تشريح جثماني عروسين للكشف عن سبب الوفاة بعد ساعات من ليلة الزفاف:.. وحينما ظهرت النتيجة كانت الصدمة.. شاهد السلطات السعودية تباغت كافة المقيمين وتمنح هذه الفئة اقامة مجانية دائمة والاعفاء من اي رسوم أسد يفترس "فيل" بعدما نصب له كمينا مع لبؤة.. شاهد كيف انطرح الفيل أرضًا وكيف انقض عليه الأسد واللبؤة بسرعة كبيرة!..شاهد(فيديو) عريس يقتل عروسته "ليلة الدخلة":.. وحينما كسر أهلها باب الشقة وجدوا العريس بجانب جثتها يفعل هذا الأمر الصادم! شاهد.. مذيعة الجزيرة "علا الفارس" تنفجر غضبًا فوق يخت فاخر والآيسكريم في يدها: لا تشربون حليب سعودي لهذا السبب!.. صور شاهد.. تشريح جثث متوفين بفيروس كورونا يكشف عن "مفاجأة صادمة" أدهشت الأطباء.. تفاصيل شاهد.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة في ظروف غامضة.. وعند الفحص كانت الصدمة كبيرة!.. شاهد من تكون؟.. (صورة) Advertisements أسد يصطاد رَجُل بسرعة خاطفة.. وحينما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأسًا على عقب وأصبح الاسد هو الضحية!.. شاهد اعترافات جريئة لـ"3" فتيات شابة انتقمن من والدهن بطريقة لا تخطر على بال بعدما مارس معهن أفعال صادمة لسنوات!.. (شاهد) عروس تنتحر برمي نفسها من النافذة بعد ليلة كاملة من الوجع والآلام بجانب عريسها.. وما فعله بها لا يخطر على بال! (تفاصيل صادمة) مذيعة MBC تبكي بحرقة على الهواء مباشرة.. وما حدث لها صدم الجميع (فيديو مؤثر) أسد مفترس يهاجم رجل في الغابة وعندما اوشك على افتراسه قام الرجل بحركة لا تخطر على البال فانقلبت الأمور رأساً على عقب .. فيديو مروع ’’ياسمين صبري’’ تفجر مفاجأة مدوية وتكشف عن زواجها الاول قبل رجل الاعمال ‘‘ابو هشيمة’’ .. وتكشف عن السبب الحقيقي لانفصالها وحملها منه ‘‘لابنتها الاولى‘‘ .. ’’فيديو‘‘ الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين .. حول هطول متوقع لأمطار غزيرة وشديدة في تسعة محافظات خلال الساعات القادمة مفاجأة مدوية لجميع محبيها ..‘‘دلال عبدالعزيز‘‘ تطرد الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ من امام منزلها في أخر لقاء بينهم قبل وفاتها .. ولهذا السبب وذكر المركز أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، وتتشكل خلايا من السحب الركامية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة منها و تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية. وسيكون الطقس في المناطق الساحلية حاراً ورطباً، غائماً جزئيا ومغبراً نسبياً نهاراً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خاصة على السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لسواحل أبين وشبوة وحضرموت وكذلك على أجزاء من السواحل الشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة مثيرة للأتربة والرمال تتدنى معها الرؤية الأفقية. وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً شديد الحرارة صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خاصة على صحاري حضرموت، شبوة، مأرب والجوف. وأفاد المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح موسمية جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20- 40عقدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه للمواطنين بالإبتعاد عن هذه الأماكن بأقصى سرعة وهذا ماسيحدث بعد ساعات في اليمن. (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.