مشرف حوثي يعتدي على مستشفى ويختطف مديره وموظفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اختطف مشرف في ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، مدير هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب، وسط اليمن، وبعض موظفيه، بعد التهجم على المستشفى والاعتداء عليهم.



وقالت مصادر طبية إن مشرفاً حوثياً يُدعى "أبو رامي" قدم إلى المستشفى على متن طقم رفقة مسلحين، وحاول إجبار مدير المستشفى الدكتور عبد الغني غابشة، على إخراج سيارات إسعاف المستشفى لأجل تشييع قتلى حوثيين، وبعد رفضه قام بالاعتداء عليه واقتياده وسائقي سيارات الإسعاف على متن طقم إلى جهة مجهولة.

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وأشارت المصادر، بحسب موقع "يمن شباب" المحلي، إلى أن القيادي الحوثي توعد بسجن المدير والسائقين وغادر المستشفى إلى جهة مجهولة.

واحتجاجاً على ذلك أُغلق المستشفى أمام المرضى باستثناء قسم الطوارئ، قبل أن تتدخل قيادات حوثية عليا بإطلاق سراح المختطفين وإعادة فتح المستشفى.

وتستخدم ميليشيا الحوثي، هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب، مستشفًى ميدانياً لجرحاها القادمين من جبهات القتال بمحافظات تعز، الحديدة، الضالع، كما تُتهم بنهب المساعدات الطبية واستخدام المعدات الطبية المقدمة من المنظمات الدولية لصالحها الشخصي