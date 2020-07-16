فتح مظاريف مشاريع صيانة طرقات في لحج والضالع وتوقيع عقود تنفيذ أخرى في شبوة وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فتح مظاريف ثلاثة مشاريع صيانة طارئة لعدد من الطرقات في محافظة لحج والضالع، من قبل لجنة فتح المظاريف في صندوق صيانة الطرق والجسور، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس سامي باهرمز .



وشملت المشاريع صيانة طارئة وإعادة تأهيل منحنيات نقيل الخلا ( العسكرية - لعبوس ) بطول 80 كم، وصيانة وإعادة تحسين طريق ( الحبيلين - العسكرية ) بطول 37 كم ، وإعادة تأهيل طريق ( صبر - الوهط - طور الباحة ) بطول 80 كم، بتمويل الصندوق .

كما ناقشت اللجنة ترتيبات إعلان مناقصة جديدة حول مشاريع صيانة طارئة وإعادة تأهيل الطريق الدولي ( عدن - المكلا ) المقطع الأول شقرة - احور في محافظة أبين، والمقطع الثاني احور - بلحاف محافظة شبوة ، والمقطع الثالث بلحاف - المكلا محافظة حضرموت، بتمويل من صندوق الصيانة .

Advertisements

إلى ذلك، وقع صندوق صيانة الطرق والجسور، اليوم الخميس، على عقود تنفيذ مشاريع جديدة في محافظتي شبوة وحضرموت بقيمة 492 مليون و 582 الف ريال، بحضور نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور احمد ثابت، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس سامي باهرمز ،

وتشمل المشاريع التي يمولها الصندوق، إعادة تأهيل طريق وادي النحر - الكراع (المرحلة الأولى) بطول 30 كم ، وصيانة طريق وادي النحر - الكراع ( المرحلة الثانية ) بطول 18 كم ،وصيانة طريق مبلقة - بيحان بطول 20 كم، في محافظة شبوة بتكلفة 352 مليون و 859 الف ريال، ومشروع صيانة طارئة وإعادة تأهيل طريق الريان - قصيعر بطول 75 كم ، ومشروع طريق الريان - رأس حويره بطول 100 كم في محافظة حضرموت بتكلفه اجمالية 139 مليون و 723 الف ريال ،

وأوضح باهرمز ان هذه المشاريع تأتي ضمن البرنامج التحسيني والتطويري للطرق الرئيسية في عدد من المحافظات المحررة للعام الحالي 2020 ، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث المرورية .

حضر الاجتماع وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس حسين عوض و مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالصندوق وممثل وزارة المالية نبيل جوهر.