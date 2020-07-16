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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي حضرموت وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل (26) إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية منها 25 حالة في حضرموت وحالة في شبوة .
وذكرت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر، انه جرى تسجيل 5 حالات وفاة منها 4 حالات في حضرموت وحالة في شبوة، كما سجلت حالة شفاء واحدة في حضرموت .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1552) منها (438) وفاة و(695) تعافي
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