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تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي حضرموت وشبوة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي حضرموت وشبوة

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء ، اليوم الخميس، عن تسجيل (26) إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية منها 25 حالة في حضرموت وحالة في شبوة .

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وذكرت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر، انه جرى تسجيل 5 حالات وفاة منها 4 حالات في حضرموت وحالة في شبوة، كما سجلت حالة شفاء واحدة في حضرموت .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1552) منها (438) وفاة و(695)  تعافي

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