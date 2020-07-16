قلق أممي من تزايد مخاطر ناقلة النفط صافر بسبب تعنت الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من تزايد المخاطر البيئية والإنسانية، نتيجة تآكل هيكل ناقلة النفط العائمة صافر الراسية منذ أكثر من 5 سنوات في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، وعدم سماح ميليشيا الحوثي الانقلابية لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.



وشددت الأمم المتحدة، على ضرورة التدخل العاجل لتفادي الكارثة التي تهدد اليمن والدول المجاورة لها وحياة ملايين اليمنيين، في حال تسرب كمية النفط الضخمة البالغة 1.1 مليون برميل من النفط الخام إلى البحر، كون كمية نفط ناقلة صافر تزيد أربع مرات عما تسرب من الناقلة إكسون فالديز وتسبب في كارثة بيئية قبالة ألاسكا عام 1989م، التي لا يزال العالم يتحدث عنها بعد حوالي 30 عاما من حدوثها.

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وقدم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة البيئي إنغر أدرسون، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أمس الأربعاء، إحاطة لمجلس الأمن بشأن المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر، والتي تسربت مياه البحر إلى حجرة محركها في الـ 27 من شهر مايو، الأمر الذي يدل على حالتها التي تحتاج إلى إصلاح عاجل.

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال التسرب او الإنفجار، متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والدول المجاورة له.. داعيين ميليشيا الحوثي إلى الالتزام بالسماح للفريق الأممي بالوصول إلى ناقلة صافر بأقرب وقت ممكن وبدون شروط، لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاح عاجل ومحتمل لها وتقديم توصيات بشأن تفريغ حمولتها من النفط بشكل آمن.

من جانب دعا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو اليوم المليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها وتسهيل مهمة الفريق الاممي، محذرا من ان تسريب اكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، سيهدد الموانئ بالإغلاق ويدمر الثروة السمكية ويحرم اليمنيين من المساعدات التي هم في امس الحاجة اليها.