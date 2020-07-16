السفير مارم : تم اعادة 7700 عالق في مصر إلى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال سفير بلادنا في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، إنه تم إعادة 7 ألف و 700 عالق من أصل 8 آلاف عالق يمني في العاصمة المصرية القاهرة إلى أرض الوطن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد السفير مارم خلال حفل تكريم اللجنة الطبية ولجنتي الإغاثة والعالقين الذي نظمته السفارة اليمنية في القاهرة، اليوم، بجهود الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية في نقل وإعادة العالقين إلى الوطن في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا.

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وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية لحوالي 4 ألف و 900 مواطن يمني لتأكيد سلامتهم من كورونا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 377 ألف و 300 دولار على نفقة الدولة، قبل أن يصدر قرار إلغاء إجراء الفحص الطبي والاكتفاء بالفحص الحراري للعائدين إلى الوطن.

كما اثنى على أدوار وجهود القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة والجهات المختصة التي كان لها الدور الكبير في تنفيذ مختلف أعمال الإغاثة واللجان الطبية وإجلاء العالقين .. مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين اليمن ومصر، والتي تجسدت من خلال التسهيلات المقدمة من السلطات المصرية لجهود السفارة وإجلاء المواطنين اليمنيين.

ونوه السفير الدكتور محمد مارم، بالدور الكبير الذي بذلته مختلف اللجان التي شكلتها السفارة برئاسة نائب السفير محمد الهيصمي وبالتعاون مع الجالية اليمنية ممثلة برئيسها علي العيسائي، إلى جانب الشباب المتطوعين في إطار لجنة الإغاثة من أبناء الجالية اليمنية في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي نهاية الحفل كرم السفير اللجان الرئيسية والميدانية التي عملت في اطار اللجنة الطبية ولجنتي الإغاثة والعالقين.