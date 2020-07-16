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وزر الثقافة يبحث مع الجانب البريطاني منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

وزر الثقافة يبحث مع الجانب البريطاني منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الثقافة مروان دماج اليوم مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، الية المساندة في منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

 

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وجرى التوصل لتفاهم حول إمكانية التوقيع على اتفاقية بين البلدين لحظر وبيع وتداول ونقل الآثار اليمنية في المملكة المتحدة.

 

وتطرقا الى التعاون المشترك الذي يتم حالياً بين وزارة الثقافة والمجلس الثقافي البريطاني والذي يشمل إعادة تأهيل عدد من المتاحف وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية في هذا المجال.

 

وتعد بريطانيا ثاني أكبر سوق في العالم في التجارة بالآثار بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد وقعت معها اليمن أواخر العام الماضي إتفاقية في ذات الإطار.

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