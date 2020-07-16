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امر ملكي هام صادر من الملك سلمان بشأن السفير السعودي في تركيا

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، أمرا ملكيا بشأن السفير السعودي لدى تركيا.

وبحسب وكالة الانباء "واس"، عين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السفير السعودي لدى تركيا، وليد بن عبد الكريم بن محمد الخريجي، نائبا لوزير خارجية المملكة برتبة وزير.

وكان الخريجي، 61 عاما، تولى عددا كبيرا من المناصب في حكومة السعودية حيث بدأ مسيرته السياسية عام 1982، وتم تعيينه نائبا لوزير الخارجية بعد أن شغل منصب سفير بلاده لدى تركيا من العام 2017.

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