شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال برصاصة غادرة والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الخميس 16 يوليو 2020 07:51 مساءً - عــاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال برصاصة غادرة
قال وسائل اعلام عربية ان احدى نجمات فرقة طيور الجنة الاردنية لقيت مصرعها بطلق ناري في احد شوارع العاصمة الاردنية عمان .
57979111
وزعمت تلك الوسائل عن مصادر لم تسميها ان احدى نجمات طيور الجنة للاطفال كانت تمر مع اسرتها في احد شوارع عمان ، وصادف مرورهم خلاف بين مجموعة اشخاص ، تحول الى ضرب بالنار ، وهو ما ادى الى اصابة النجمة باحدى الطلقات النارية ، وتوفيت بعد ساعة من نقلها للمستشفى .
ولم يتسنى لنا التأكد من صحة المعلومات حتى الان ، وهو ما دفعنا لاخفاء اسم النجمة ، خصوصا وان قناة طيور الجنة لم تصدر اي بيان نفي او تاكيد لهذة الاخبار .
بدورهم ناشطون اخرون على مواقع التواصل الاجتماعي اكدو ان هذا الخبر مجرد شائعة وليس له أساس من الصحة .57979111
كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال برصاصة غادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.