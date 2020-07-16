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كتب امير فتحي في الخميس 16 يوليو 2020 07:51 مساءً - ليلى عبداللطيف تصدم جميع الكويتيين وتتنبأ بهذا المصير الكارثي للكويت .. شاهدو مالذي سيحدث

ظهرت سيّدة التوقعات ليلى عبد اللطيف وأطلقت سلسلة من توقعاتها على كافة الأصعدة . 62164033 ومن أبرز ما توقعته : Advertisements كارثة مرتقبة في الكويت الحزن يلف الطائفة الأرمنية الكريمة. حركة أمل تستنفر، وبث مباشر لها. نجيب ميقاتي يعود إلى الواجهة من جديد. وفاة شخصية لبنانية محبوبة جدًا، وبكاء على رحيلها. فيلم سينمائي مهم يعرض قصة حياة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان. الأنظار موجهة لجورج وسوف. 62164033 62164033

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