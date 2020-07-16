شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مثير للملكة.. زوجة الملك سلمان تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 16 يوليو 2020 07:51 مساءً - ظهور مثير للملكة.. زوجة الملك سلمان تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور

ظهرت زوجة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووالدة ولي العهد محمد بن سلمان، التي توصف بصاحبة الكلمة النافذة وسر صعود نجلها إلى ولاية العهد.

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وجاء ظهور زوجة "الملك سلمان"، وأم محمد بن سلمان، الأميرة فهد بنت فلاح آل حثلين، خلال رعايته حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله، في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضرت الأميرة فهدة، برفقة جمع كبير من أميرات "آل سعود"، وزوجات الأمراء على رأسهم زوجة أمير الرياض، وذلك في حضور إعلامي نادر، ويعد هو الأول من نوعه.

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وتعتبر الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، هي أبرز زوجة لـ"الملك سلمان"، الذي تجاوز عدد زيجاته الـ10، وصاحبة كلمة نافذة بعدما استطاعت أن تدعم ابنها في الصعود لكرسي ولاية العهد.

وكانت تقارير تساءلت حول أسباب اختيار "الملك سلمان" لنجله محمد بن سلمان، دون باقي إخوته الأمراء أصحاب الخبرات الكبيرة والعلاقات الواسعة، إلا أن معلومات أكدت أن الأميرة فهدة كان لها الدور الأبرز في ذلك.

جدير بالذكر أن الجمعية التي رعت الحفل "مكنون"، نشرت صورًا من داخل قاعة الحفل، إلا أنها لم تظهر في الصور كعادة نساء الأسرة الحاكمة في السعودية (آل سعود).

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