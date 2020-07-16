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كتب امير فتحي في الخميس 16 يوليو 2020 07:51 مساءً - عــاجل .. الموت يفجع أحمد أبو هشيمة قبل قليل و الفنانة ياسمين صبري يجن جنونها .. شاهد (صورة)

فجع الموت رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري و نعى أبو هشيمة، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذى وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض. وكتب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابه بموقع تويتر: “رحم الله الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.. عسكري من طراز فريد ورجل دولة سيخلده التاريخ . 87116792 Advertisements

وتوفى مساء أمس الاثنين الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل. 87116792 87116792

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