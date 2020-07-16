شكرا لبحثكم عن خبر قبائل ”حجور” بمحافظة حجة تأسر قيادي حوثي بارز مع مرافقيه بعد اندلاع معارك عنيفة مع المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، إن قبائل حجور بمحافظة حجة، تمكنت الأربعاء، من أسر قيادي حوثي بارز بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات الحوثي.

وأضافت المصادر، أن قبائل حجور أسرت القيادي الميداني الحوثي المدعو علي المرتضى مع العديد من مرافقيه، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش بمساندة القبائل والمليشيات الحوثية في الجبهة الشرقية لمديرية كشر.

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وفي أواخر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، اندلعت معارك عنيفة بين قبائل حجور، الموالية للحكومة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى انتهت بسيطرة مليشيا الحوثي على المديرية.

وتسيطر القوات الحكومية على أجزاء من مديريتي ميدي وحرض وكشر، بحجة، على الحدود مع السعودية، فيما يسيطر الحوثيون على بقية أراضي المحافظة، التي بها 31 مديرية.