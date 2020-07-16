شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يسلم البنك المركزي اليمني 80مليار ريال من أجل دفع المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجاوباً مع طلب القيادة العليا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية في الجنوب قبل عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، توجيهاته بتسليم حاويات النقود التي تم التحفظ عليها ، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن. م نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

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