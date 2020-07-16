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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارتن غريفيث: الهجوم على مأرب سيقوض احتمالات السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن مقترحه بشأن إعلان وقف إطلاق النار قابل للمناقشة، إلا انه جزم بأن أي هجوم لميليشيا الحوثي على مدينة مأرب غير مقبول.
ونقل الموقع الإخباري للأمم المتحدة عن غريفيث القول انه يعبرعن أسفه، من استمرار التصعيد العسكري وسعي الأطراف لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض، «بالرغم من المواقف المعلنة للأطراف في رغبتها واستعدادها لوقف إطلاق النار، ومن المؤسف أنَّ الاقتتال لم يتوقف أو تخف وتيرته حتى بعد تفشي الجائحة».
وأضاف: «لا بد أن أكون واضحاً في أمرين اثنين: أولاً، أنَّ استمرار الهجوم على مأرب هو أمر غير مقبول، وأخشى أن استمرار ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول إلى سلام في اليمن. وثانيًا، لم يفت وقت العودة إلى نهج الحوار والتفاوض السلمي والتخلي عن محاولات حسم الأمر عسكريًا بقوة السلاح».
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