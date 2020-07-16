شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 الخليج 365 ـ حجة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 16/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حو الخسائر التي أسفر عنها القصف

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