شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضجة بيان مفتي عمان .. سلاح الجو العماني ينفذ مهمة عاجلة في تركيا بأوامر مباشرة من السلطان هيثم بن طارق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ضجة بيان مفتي عمان .. سلاح الجو العماني ينفذ مهمة عاجلة في تركيا بأوامر مباشرة من السلطان هيثم بن طارق





أعلنت سفارة سلطنة عمان في أنقرة ،اليوم الخميس، أن سلاح الجو العماني نفذ مهمة عاجلة في تركيا بتوجيهات السلطان هيثم بن طارق. وقالت سفارة السلطنة في أنقرة بأن طائرة لسلاح الجو السلطاني العماني سيرت رحلة لنقل جثمان المواطن عبدالرحمن اليافعي من أنقرة،وذكرت السفارة بأن المواطن كان في بعثة علاج بالعاصمة التركية ووافته المنية هناك. وأفادت السفارة عبر حسابها على تويتر: "عمان ليست مجرد وطن بحدود، ولكنها تاريخ الانسانية كله، حفظ الله مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المفدى وسدد خطاه، رسالة شكر وعرفان لاجنحة سلاح الجو السلطاني العماني بحجم السماء التي حلقت لتنقل جثمان المواطن عبدالرحمن اليافعي الذي كان في بعثة علاج ووافته المنية في تركيا". يأتي ذلك بعد بيان وصف بالقوي من مفتي عمان، بشأن إعادة تركيا آيا صوفيا إلى مسجد، حيث باركت السلطنة ذلك، واعتبرها الكثيرون توجه عماني جديد بالتقارب مع تركيا، وهو ما أشعل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1327 إصابة‎ جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 62574 حالة، من بينهم 1008 إصابات لعُمانيين، و 319 لغير عُمانيين، مع تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 290 وفاة.





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