شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السرقة …إمراة ترتكب جريمة بشعة بحق زوجها في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية من العاصمة صنعاء ان إمرأة اقدمت امس الاربعاء على قتل زوجها بدافع السرقة في جريمة بشعة هزت العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن زوجة المواطن محمد قحزة قامت بقتله مساء اليوم وسرقت مابحوزته من أموال في منزله بالعاصمة صنعاء. وأوضحت المصادرأن الزوجة نهبت 35 مليون ريال من منزله قبل أن تلوذ الفرار.ولم يكشف المصدر تفاصيل أكثر حول الحادثة مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً ولاتزال تبحث عن الزوجة الهاربة.

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