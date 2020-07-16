شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط سوري يهين جندي أمريكي ويشتمه باللغة العربية ظنًا منه أنه لا يفهم العربي .. شاهد كيف كان الرد المفاجئ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو قيام عنصر من "جيش الأسد" بسب وشتم جندي أمريكي باللغة العربية.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة)

Advertisements

وأظهر الفيديو ، لحظة اعتراض عناصر من "قوات الأسد" لعربات عسكرية للقوات الأمريكية في منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ورصد الفيديو الضابط بـ"قوات الأسد" وهو يخاطب أحد الجنود الأمريكان؛ مستغلًا عدم معرفته باللغة العربية، وهو داخل العربة ومخرجَا سلاحه بالقول: "نزل سلاحك يا جحش".

وفي البداية، بدا الموقف مضحكًا أكثر لأن أحد عناصر "قوات الأسد" الذين يقفون أمام الدورية التفت إلى الوراء فور سماع شتيمة الضابط معتقدًا أنه يخاطبه له وليس الجندي الأمريكي.

وسبق أن وجه ضابط بـ"قوات الأسد" شتائم لجندي أمريكي خلال اعتراض قافلة عربات عسكرية للقوات الأمريكية في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

جدير بالذكر أن روسيا اتفقت مع ميليشيات "سوريا الديمقراطية - (قسد)" على إعطاء "قوات الأسد" مهلة زمنية محددة للانسحاب من جميع حواجزهم المنتشرة في الحسكة، لأن أمريكا ضاقت ذرعًا بمسرحياتهم الاستعراضية.