شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي أعلنت فيه دار الإفتاء المصرية أن أول يوم رمضان سوافق غدا الجمعة ، تفاعلت فنانة شهيرة مع الأمر بشكل مختلف. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة) Advertisements وغيرت الفنانة فاتن فتحي الصورة الشخصية لحسابها عبر “فيس بوك” إلى صورة تظهر فيها مرتدية العباءة السوداء والحجاب. وتفاعل كثيرون مع صورة “فاتن” وقدموا لها التهنئة بمناسبة الشهر الكريم لتعتذر لهم على عدم قدرتها الرد عليهم جميعا بسبب إجراء عملية في عينها. وفاتن فتحي هي فنانة عراقية الأصل اشتهرت في مصر باسم “نادية العراقية” ، ومن كثرة إتقانها للهجة المصرية وأدوارها المصرية كان الجمهور يظن أنها مصرية بالفعل قبل أن تكشف عن جنسيتها الحقيقية في برامج تلفزيونية.

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