شكرا لقرائتكم خبر عن قناة كويتية توقف البث فجأة وتعلن هذا الخبر الصادم بشأن مصير الإعلامية ‘‘حليمة بولند’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات الأمنية القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند بسبب كسرها حظر التجول. وتم إحالة بولند إلى مخفر الصالحية بسبب مخالفتها للقانون وخروجها خلال فترة حظر التجول الجزئي من دون الحصول على تصريح أمني يخولها ذلك، بحسب ماذكرت صحيفة "الراي" المحلية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة) Advertisements واتصلت حليمة بزميلها الإعلامي علي أحمد لتُخبره بما حدث معها، ما اضطر إلى خروجه بفاصل إعلاني اضطراري أثناء تقديم برنامج "هنا الكويت"، عبر فضائية "سكوب". وأبدى أحمد استغرابه من إلقاء القبض عليها، كونها إعلامية معروفة لا تحتاج إلى تصريح، فهي بحد ذاتها تصريح نفسها بحسب تعبيره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة كويتية توقف البث فجأة وتعلن هذا الخبر الصادم بشأن مصير الإعلامية ‘‘حليمة بولند’’ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.