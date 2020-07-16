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شكرا لقرائتكم خبر عن بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. الفنانة دنيا سمير غانم تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الخميس 16 يوليو 2020 04:51 مساءً - بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. الفنانة دنيا سمير غانم تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد
شاركت النجمة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، عدد من الصور لها في آخر جلسة تصويرية خضعت لها، من داخل حديقة حيوان برلين أثناء قضاء عطلتها.
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وعلقت دنيا على الصور قائلة: "حديقة حيوان برلين"، والصور نالت إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتي: "إجازة سعيدة , قمر , أحلى دنيا فى الدنيا".
يذكر أن أحدث مشاركات دنيا سمير غانم الدرامية مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة " و الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق و المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وبيومي فؤاد وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي
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