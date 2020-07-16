اعمال بسط تنال مخطط مقبره وتقسيمه الى اراضي في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعاني محافظة عدن من بسط كبيره طالت هذه المره مخطط مقبرة عدن الكبرى في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن . وقال مواطنون أن متنفذين بحماية العشرات من المسلحين قاموا خلال الأيام الماضية بالبسط على مخطط مقبرة عدن الكبرى في منطقة الممدارة. وأضافوا أن المسلحين شرعوا في تقسيم الأرض المخصصة من قبل هيئة الأراضي ووزارة الأوقاف كمقبرة مستقبلية للعاصمة عدن. Advertisements وأشاروا إلى أن مقبرة عدن الكبرى مخطط إنشائها بوحدة جوار 665 في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بعدن. وطالب المواطنون الجهات المختصة في عدن بالتدخل لإيقاف أعمال البسط على أراضي المقبرة وردع الباسطين الذين فشلوا بالبسط خلال السنوات الماضية. وتعاني عدن منذ سيطرة الانتقالي الجنوبي عليها في اغسطس 2019 م من انفلات امني واعمال بسط طالت ممتلكات الناس وحتى المقابر .

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