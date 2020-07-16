مقتل العشرات من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في البقع بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صعدة

صدت القوات الحكومية، اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في جبهة البقع بمحافظة صعدة، (شمالي اليمن).



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وذكر مصدر عسكري في ألوية التوحيد التابع للقوات الحكومية "أن مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم، بين قواتهم ومليشيا الحوثي خلال شن الاخيرة هجوما على مواقعهم في جبال رشاحة بمديرية البقع، محافظة صعدة".

وذكر أن خسائر المليشيا فادحة بشريا وعسكريا، إذ قتل قرابة 30 عنصرا بينهم قيادات ميدانية بارزة، وجرح آخرون، ودُمِّرت عربات عسكرية تابعة لها.

وأوضح المصدر، أنه بعد رصد عناصر المليشيا المهاجمة تم استدراجها الى مواقع العمق والالتفاف عليها، وتوجيه ضربات موجعة لها، لاذت على إثرها بالفرار بعد سقوط عشرات القتلى معظمهم ما زالت جثثهم مبعثرة في الشعاب، تاركة وراءها كميات كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، تحولت إلى غنائم