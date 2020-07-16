اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تستهدف مزارع وقرى في جنوب وشرق الحديدة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مزارع وقرى في جنوب وشرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

مليشيا الحوثي تستهدف مزارع وقرى في جنوب وشرق الحديدة

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قرى ومزارع المواطنين في النجيبة السفلى وقطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وأخمدتها.

 

Advertisements

وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في النجيبة السفلى وقطاع كيلو16 شرق مدينة الحديدة، فيما حددت القوات المشتركة مصادر نيران مليشيات الحوثي وتمكنت من إخمادها محققة إصابات مباشرة.

 

وأضاف المصدر إن القوات المشتركة تمكنت من التعامل بنجاح مع تحركات حوثية صوب منطقة الجاح وكبدت المليشيات خسائر فادحة.

 

وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية واستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف مزارع وقرى في جنوب وشرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا